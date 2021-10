Calciomercato Lazio, Marusic e un rinnovo (solo) da firmare: la situazione

Manca poco, il traguardo è in vista, ma va tagliato. Adam Marusic e la Lazio puntano a continuare insieme, a prolungare l’attuale contratto in scadenza nel 2022 e proseguire un’avventura iniziata nell’estate del 2017. Il montenegrino, dopo qualche panchina iniziale, è diventato uno dei perni dell’undici di Sarri che lo utilizza indifferentemente a destra e a sinistra, sintomo della grande duttilità di un giocatore che - come gli altri - sta cercando di assimilare le richieste del nuovo allenatore. Marusic, come i compagni, sta vivendo alti e bassi, ma la sua importanza nella rosa è indubbia. Il rinnovo, assicurano a Formello, non è in discussione, l'accordo tra le parti è vicino e a breve arriverà la firma che sancirà il nero su bianco.

SITUAZIONE - Marusic aveva firmato il primo contratto con la Lazio nel luglio del 2017, quando era stato acquistato dall’Oostende per circa 6,5 milioni di euro. Un accordo che prevedeva cinque anni di contratto e un ingaggio da circa 800 mila euro annui. La Lazio ha messo sul piatto un rinnovo che prevede un raddoppio della la cifra percepita finora da Marusic, arrivando a offrire 1.8 milioni comprensivi di bonus. Kezman, agente del ragazzo, vorrebbe un piccolo sforzo in più, alzando la base fissa a a 1,8 e aggiungendo bonus che possano far lievitare la cifra a circa 2 milioni a stagione: “Di rinnovo stiamo ancora parlando con la società, vedremo cosa succederà”, ha dichiarato il ragazzo alla vigilia di Verona-Lazio. Parole abbottonate, di circostanza. Frasi che non scalfiscono un ottimismo diffuso, la sensazione che il rinnovo possa arrivare a stretto giro. La differenza tra domanda e offerta è minima e verrà colmata. Per la gioia di tutti.