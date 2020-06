Le 'prime volte' del calcio ai tempi del Covid: tra gol, sostituzioni e problemi muscolari

Il calcio è tornato, con tutte le emozioni di cui è sano portatore. O quasi, per meglio dire. Non c'è il pubblico a rendere l'atmosfera unica e indimenticabile, ma la ripresa dello sport più bello del mondo è un forte segnale di speranza. Le due semifinali di Coppa Italia giocate tra ieri e oggi, hanno riempito per 180 minuti la casa degli italiani. E, dopo uno stop così lungo, è impossibile non notare le "prime volte". Come nei grandi amori. Sono arrivati i primi gol ufficiali, dopo il pareggio a reti inviolate di ieri tra Juventus e Milan. Eriksen ha portato in vantaggio l'Inter, poi è arrivata la risposta di Mertens. Sono loro i primi due marcatori della ripresa. E poi la prima ventata di novità, quella delle 5 sostituzioni. Ieri Pioli ha utilizzato tutti i cambi a disposizione, oggi hanno fatto lo stesso Conte e Gattuso. Un modo per far rifiatare i giocatori, chiamati a sostenere un calendario fitto e faticoso nei prossimi mesi. Arriva anche il primo problema muscolare, questa volta per l'arbitro: Rocchi, durante il primo tempo di Napoli-Inter, è stato costretto a ricorrere al ghiaccio spray. La dura corsa per seguire il contropiede degli uomini di Gattuso, da cui poi è nato il gol di Mertens, ha provocato un risentimento al conduttore di gara. Insomma, cose che nel calcio sono all'ordine del giorno. Da troppo tempo, però, sono state assenti dalle vite di ogni tifoso. Impossibile non notarle, in questa prima boccata d'ossigeno nel segno del pallone.