Le storie di Dortmund - Lazio: in edicola lo speciale de Il Cuoio

Un'intervista speciale al doppio ex Thomas Doll, la storia dei tedeschi che hanno indossato la maglia della Lazio e poi ancora: il graffio di Sinisa Mihajlovic nello storico esordio in Champions a Leverkusen, fino al ricordo speciale di Tommaso Maestrelli, scomparso il 2 dicembre del 1976. Lo speciale de "Il Cuoio" è in edicola quest'oggi su il Corriere dello Sport con tanti approfondimenti.

Lazio, il 2 dicembre è un giorno triste: 44 anni senza Tommaso Maestrelli

Lazio, Immobile torna a Dortmund. Un amico: "Lo voleva l'Atletico Madrid ma scelse il Borussia"

TORNA ALLA HOME