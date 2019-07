Lecce, Liverani: "Yilmaz è una grande occasione. Mihajlovic? Vincerà lui"

Il Lecce di Liverani parte per il ritiro di Santa Cristina. Il club salentino, al ritorno in Serie A dopo sette stagioni, sta mettendo a segno qualche buon colpo per la salvezza. Lapadula e Rossettini sono già stati acquistati, per la vecchia conoscenza della Lazio Burak Yilmaz si sta ancora trattando. Fabio Liverani ne ha parlato in conferenza stampa: "Faccio fatica a parlare di calciatori non nostri e Burak non lo è. Resta una grande occasione, se arriverà sarà ben accetto. Non possiamo però avere solo un'idea, se non dovesse andare in porto ci sono alternative. Lapadula può giocare ovunque in attacco". Poi un pensiero per l'amico Mihajlovic: "Per me è un tasto dolente, non mi piace esporre in pubblico i pensieri personali. Oltre che un compagno, Sinisa è un amico e sono in difficoltà a parlare di queste cose. Conosco l'uomo, vincerà lui e lo farà anche per i suoi figli. Gli auguro il meglio".

