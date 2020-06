Lecce, Sticchi Damiani: "Gli algoritmi che ho letto sono da codice penale"

Si studiano soluzioni per un eventuale stop in corso della Serie A. Ai microfoni de Il Corriere del Mezzogiorno è intervenuto il presidente del Lecce Sticchi Damiani: "Non esiste ancora alcun algoritmo perché la questione verrà affrontata la prossima settimana: deciderà il Consiglio Federale, dopo aver valutato la proposta che avanzerà l’Assemblea della Lega di A. Gli algoritmi che ho letto sono da codice penale, non hanno senso, forse fatti circolare ad arte. In caso di stop, poi, com’è possibile ipotizzare tre retrocessioni? Il numero delle squadre non è stato deliberato da nessuno”.

Lazio, Inzaghi studia il piano per le trasferte: saranno 7 in 12 partite

Lazio, problemi al ginocchio per Milinkovic: attesi accertamenti in clinica

TORNA ALLA HOMEPAGE