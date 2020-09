Lega Serie A, domani Consiglio straordinario: si discuterà il rinvio di Genoa - Torino

La Lega di Serie A ha convocato per la giornata di domani un Consiglio straordinario, in videoconferenza, per discutere - secondo quanto riportato da LaPresse - di un possibile rinvio di Genoa - Torino in programma sabato alle 18.00. Dopo i 14 casi di positività al Covid-19 riscontrati all'interno del Genoa, domani la squadra rossoblù effettuerà una nuova serie di tamponi. Tuttavia, nelle ultime ore l'intero gruppo guidato da Maran non ha potuto svolgere allenamenti.

Liverpool, il nuovo acquisto Thiago Alcantara positivo al coronavirus

Lazio, Luis Alberto celebra il rinnovo: "Rendiamo tutto ancora più magico" - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE