Leiva, prime parole al Gremio: "Questa squadra significa tanto per me"

La nuova avventura di Lucas Leiva al Gremio è ufficialmente iniziata. L'ormai ex centrocampista della Lazio ha firmato per il club di Porto Alegre, dove aveva iniziato la sua carriera prima dei grandi successi ottenuti in Europa. Una scelta di cuore, così come confermato dallo stesso giocatore: "Il Gremio rappresenta l’inizio del mio sogno. Cosa mi ha fatto tornare? La voglia di poter ancora dare un contributo e l’intenzione di chiudere un ciclo del mio percorso calcistico dove ho mosso i primi passi".

Il mediano brasiliano ha poi svelato i dettagli della trattativa che lo riportato ad indossare nuovamente la maglia della sua squadra del cuore: "I colloqui per un mio ritorno sono iniziati a febbraio e si sono intensificati verso la fine della stagione con la Lazio. Dopo molte discussioni è arrivato l’accordo. Il momento di tornare al Gremio era arrivato. Rappresentare questa squadra significa tanto per me”.

Il debutto è previsto il prossimo 19 luglio contro il Brusque. L'obiettivo è ben chiaro: riportare il club nel massimo campionato brasiliano.