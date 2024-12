Liverani: "La Lazio mi ha impressionato, è una rivale scomoda per chiunque"

TUTTOmercatoWEB.com

In qualità di doppio ex di Lazio e Lecce, per una da calciatore e per l'altra da allenatore, Fabio Liverani ha espresso le sue sensazioni sulla sfida di domani al Via del Mare. "Quella contro la Lazio, per il Lecce, si preannuncia una gara “tosta”, assai complicata", ha premesso il quarantottenne che poi si è soffermato sul momento dei biancocelesti: "Se si esclude la sfida di lunedì con l’Inter, persa con un pesante 6-0, la formazione biancoceleste è quella che mi ha impressionato di più in questa prima fase della stagione, sia in campionato che in Europa League. Baroni dispone di una rosa che ha qualità e fisicità e le ha dato un gioco verticale, che punta tanto sull’uomo contro uomo e che mantiene la sua identità anche quando effettua i cambi o il turnover. Insomma, una rivale scomoda per chiunque".

Proseguendo la sua analisi sul match e parlando dei singoli, l'ex tecnico dei salentini ha manifestato le sue preferenze per Dia, Tavares e Rovella motivandole così: "Dia mi piace tanto. È intelligente tatticamente ed ha qualità. Tavares è devastante. Ha forza fisica e cambio di passo. Mentre Rovella ha compiuto il salto di livello".

