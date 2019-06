Lo Monaco: "La Lazio continuerà a fare un grande lavoro"

Il calciomercato sarà sfruttato da tutti i club per rinforzare la rosa e ambire a obiettivi importanti. Ai microfoni di TMW, l'amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco ha commentato: "Sarà un mercato scoppiettante da parte dell'Inter, di ristrutturazione da parte della Roma, di investimenti per l'Atalanta. La Lazio continuerà a fare il suo lavoro a dimostrazione di bontà di idee e progetto. Perplesso per la situazione Milan, poca chiarezza dal punto di vista ambientale. Sono curioso per il Napoli: è venuto il momento di tentare di vincere qualcosa".

