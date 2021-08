Lucchesi: "La Lazio ha lavorato bene per accontentare Sarri. E su Zaccagni..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Lucchesi ha parlato, tra gli altri temi, dell'approdo di Mattia Zaccagni alla Lazio. Il dg del Monterosi, reduce dalla promozione in Serie C, si è detto soddisfatto dell'operazione che ha portato l'esterno del Verona alla corte di Sarri, e in generale del calciomercato portato avanti dalla dirigenza biancoceleste. Queste le sue parole: "Zaccagni alla Lazio come mi sembra? Operazione molto buona, in generale per me la Lazio ha lavorato bene per accontentare Sarri".

