Luis Alberto, intervista doppia con la moglie: "Io il più romantico. Ma in cucina..." - VIDEO

In occasione della festa della donna, Luis Alberto ha messo a punto un'intervista doppia con la moglie Patricia. Prima di pubblicare il video lo spagnolo ha spiegato: "Auguri a tutte le donne, specialmente a Patricia che occupa un posto molto importante nel mio cuore e che mi conosce così bene e... questo affinché vediate che riusciamo sempre a metterci d'accordo (più o meno)". Nelle immagini la coppia ha risposto ad alcune domande. I due si sono trovati d'accordo sui primi quesiti, ad esempio quello che riguarda chi di loro è il più presuntuoso e si veste meglio: "Patricia, senza dubbio". Sulle doti da ballerini, le prime differenze tra Luis e sua moglie: "Sono io il più bravo. Tu? Non hai mai ballato in vita tua". La compagna del 'Mago' si emoziona di più mentre guarda i film, mentre i due non hanno trovato un punto in comune sul più bravo a cucinare la pasta e su colui che ha fatto il primo passo. Sul più romantico non ci sono dubbi, Luis alza la mano: "Sono io!".

