Luis Alberto, la moglie lo consola dopo Juventus - Lazio: "Sempre orgogliosa di te" - FOTO

La Lazio non torna a collezionare punti e, contro la Juventus all'Allianz Stadium, arriva un'altra sconfitta. Tra i biancocelesti c'è indubbiamente delusione e rammarico per lo sviluppo della gara, iniziata con il gol di Correa al 15'. La moglie di Luis Alberto, Patricia, ha tentato di consolare il marito a qualche secondo dal triplice fischio. La spagnola ha condiviso su Instagram un'immagine che ritrae il 'Mago' in campo, per poi aggiungere: "Sempre orgogliosa di te".

