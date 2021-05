Macron, l'ad Pavanello: "Stiamo parlando con la Lazio per proseguire il rapporto"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Gianluca Pavanello ha parlato del possibile prolungamento di contratto con il club biancoceleste. L'amministratore delegato di Macron ha spiegato: "Abbiamo contratti di sponsorizzazione tecnica nel calcio con 80 club, di cui 5 in Italia. Con la Lazio il rapporto procede felicemente da nove anni, il prossimo sarà il decimo. Stiamo parlando per andare avanti, è il nostro desiderio e sono abbastanza certo che sia anche quello del club. Poi è chiaro che in una fase di trattativa ognuno cerca di fare i propri interessi dal punto di vista economico. Siamo molto focalizzati sulla qualità, sul bello, senza dimenticare le esigenze tradizionali della tifoseria".

