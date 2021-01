Magnocavallo: "Ieri la partita l'ha persa la Lazio. Domenica sarà tutt'altra gara"

All'indomani della sconfitta della Lazio in Coppa Italia contro l'Atalanta l'ex biancoceleste Magnocavallo è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare il match: "I primi dieci minuti la Lazio non era in partita, ha fatto di tutto per far segnare l’Atalanta, dopo si è ripresa ma l’approccio non è stato esaltante. Domenica sarà un’altra partita, per prima cosa tutte e due le squadre metteranno in campo i titolari, ieri ha giocato chi trova meno spazio, ma sarà un’altra musica. Sarà una partita comunque bella, per me ieri l’ha persa la Lazio perché a 25 minuti dalla fine avrebbe dovuto ribaltare la partita soprattutto vista la superiorità numerica. Le critiche a Gosens da parte della gente che commentava sono stata parecchie, ma in questo caso è stato bravo Inzaghi a non dargli la possibilità di entrare chiudendogli la fascia. A centrocampo la Lazio aveva un uomo in più per non far costruire il gioco alla squadra di Gasperini, dal punto di vista tattico la partita era ben impostata il problema è tutto nella testa dei giocatori. Sia Correa che Immobile hanno inciso davvero poco".

