Maifredi: “Scudetto? L'Inter ha preso Eriksen, la Lazio senza Giroud non ce la farà”

Si è chiusa così, la sessione di calciomercato invernale della Lazio. Con il botto, sfiorato, e tanto amaro in bocca. Ci hanno creduto società e tifosi, Olivier Giroud è stato un obiettivo concreto. Un messaggio al campionato - “Ci siamo anche noi” -, scritto ma non spedito alle due destinatarie principali. Juventus e Inter. La prima si è rinforzata per l'estate, senza fretta, la seconda ha fatto all-in migliorandosi sulle fasce e piazzando il colpo da Oscar: Christian Eriksen. Così, senza rispondere con un acquisto a effetto, per i biancocelesti si fa dura. Ecco cosa ne pensa l'ex allenatore della Juve, Gigi Maifredi, intervenuto a Radio Sportiva: "Eriksen può fare la differenza, vedremo come si applicherà alla Serie A. Comunque l'Oscar del mercato va all'Inter, unica antagonista della Juve. Se la Lazio avesse preso Giroud avrebbe potuto puntare al titolo, ma così è troppo indietro".

