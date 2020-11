Manchester City, Gundogan e il Covid: "Ho avuto sintomi gravi, non è stato facile"

Prima il Covid-19, la quarantena, la lontananza dal campo e poi il ritorno. Ikay Gundogan, centrocampista del Manchester City, ha superato l'ostacolo coronavirus ed è tornato gradualmente a giocare anche con la Nazionale tedesca. Queste le sue dichiarazioni in conferenza prima del match di domani contro la Repubblica Ceca: "Quando ero positivo al Covid ero molto preoccupato per le persone intorno a me, come i miei genitori e i miei nonni. Ho superato la situazione abbastanza bene, anche se avevo sintomi più gravi. Abbiamo una responsabilità e non dovremmo essere egoisti ma proteggere le persone intorno a noi. Le prime due settimane dopo il ritorno all'allenamento sono state difficili, ma recentemente sono riuscito a ritrovare la forma quindi credo di essere pienamente operativo ora".

