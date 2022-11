Manchester United, tifosi furiosi con Cristiano Ronaldo: "Via al più presto"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le dichiarazioni al vetriolo di Cristiano Ronaldo nei confronti del Manchester United e del suo allenatore Erik Ten Hag hanno fatto il giro del mondo e per forza di cose hanno scatenato reazioni e polemiche. In particolar modo hanno infastidito e non poco i tifosi dei Red Devils che non hanno usato mezzi termini per rispondere all'asso portoghese. A tal proposito ecco il parere di un tifoso: "Prima Ronaldo andrà via e meglio sarà. Sta creando un clima di cui la squadra non ha bisogno, senza di lui le cose non possono che migliorare. Ciò che ha detto è vergognoso”. Altri invece vedono la buttano sul piano professionale: “Ronaldo sta rovinando la sua reputazione di calciatore e di persona a causa del proprio ego. È triste che la sua carriera si chiuda così. Cristiano sta mostrando di non essere professionale. La squadra gioca molto meglio senza di lui”. Insomma, il divorzio a gennaio appare sempre più inevitabile.