Maradona ricoverato per anemia e depressione, il medico: "È debilitato"

Nella notte era arrivata la notizia: Diego Armando Maradona, è stato ricoverato in una clinica di La Plata. Per la leggenda del calcio, che da poco ha compiuto 60 anni, l'ipotesi Coronavirus è stata subito scongiurata, e il medico di fiducia Leopoldo Luque, ha fatto chiarezza: " È molto debilitato. Il ricovero è stato deciso di comunque accordo con lo stesso Maradona per realizzare una serie di esami clinici. Non si tratta di ictus né di Coronavirus, come qualcuno ha erroneamente ipotizzato. Maradona è arrivato in clinica con le proprie gambe e può decidere di tornarsene a casa quando vuole, in qualsiasi momento. Escludo categoricamente che abbia problemi direttamente legati all’abuso di sostanze, altrimenti lo avremmo portato in un’altra clinica. Il suo ricovero è a scopo precauzionale, perché negli ultimi giorni l’ho visto particolarmente debilitato e affaticato, sia fisicamente che psicologicamente ".

