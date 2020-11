Zenit - Lazio, problemi per Semak: dalla panchina traballante ai dubbi di formazione

"Dovremmo riavere a pieno regime sia Dzyuba, sia Wendel. Poi aspettiamo Azmoun che sta lavorando in maniera differenziata". Così Sergei Semak, tecnico dello Zenit, al termine dell'ultima partita dei russi vinta contro il Khimki. L'allenatore spera di recuperare sia loro sia Driussi per la sfida di Champions League in programma domani contro la Lazio, mentre sicura è l'assenza di Malcom. Contro i biancocelesti i russi cercano i loro primi punti nel girone, chiuso all'ultimo posto dopo le prime due partite. Ecco perché, riporta la rassegna stampa di Radiosei, secondo i media locali la panchina di Semak sarebbe a forte rischio, con Pochettino pronto a sostituirlo. Domani la partita potrebbe essere già decisiva per il suo futuro.

