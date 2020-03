Marchisio: "Onda positiva per la Lazio, ma lo stop potrebbe averla smorzata"

In attesa della ripresa del campionato non appena si concluderà l'emergenza legata al Coronavirus, l'ex Juventus Claudio Marchisio ha detto la sua sulla lotta per lo Scudetto, menzionando anche la squadra di Simone Inzaghi. Di seguito, alcune sue dichiarazioni, riportate dalla rassegna stampa di Radiosei: "Scudetto? La Juventus per me godrà di un vantaggio rispetto alla Lazio o all'Inter per la rosa abbondante. La squadra di Inzaghi stava cavalcando un'onda positivam, anzi superpositiva, il che regala sempre energie supplementari da una partita all'altra, annullando la stanchezza e lo stress. Stare fermi in questo periodo potrebbe aver smorzato quell'onda".

