Marsiglia - Lazio, trasferta vietata ai tifosi biancocelesti: il comunicato

Dopo lo 0-0 di ieri sera, Lazio e Marsiglia si affronteranno nuovamente in Europa League il 4 novembre al Velodrome per la prima giornata di ritorno del girone. In quell'occasione mancheranno i tifosi biancocelesti. La società ha pubblicato una nota con cui spiega la motivazione: "S.S. Lazio comunica che le competenti autorità francesi hanno emesso un’ordinanza che vieta ai tifosi della Lazio l’accesso allo stadio Velodrome di Marsiglia, nonché la circolazione o lo stazionamento nei seguenti arrossindements: primo, secondo, sesto, settimo e ottavo".