Marusic, ultimi giorni di relax. E per la sorella Adam è un "un vero italiano"... - FOTO

Ultimi giorni di relax in casa Lazio prima di ritrovarsi a Formello e partire alla volta di Auronzo di Cadore. Adam Marusic, in attesa di iniziare a preparare la prossima stagione, sta trascorrendo le proprie vacanze in Montenegro con la fidanzata Milika e la sorella Ivana. Proprio quest'ultima è la più attenta a condividere scatti insieme, o in dolce compagnia, su Instagram. Tra gli altri, la ragazza ha pubblicato uno scatto che ritrae solamente Adam, per poi aggiungere: "Italiano vero".

Immobile, piovono critiche ma i numeri in azzurro parlano chiaro...

Spagna, Luis Enrique studia l'Italia: "Ci prepariamo al meglio" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE