Massara: "Per la Lazio il giocatore indispensabile è Acerbi"

Oggi Acerbi ha saltato l'allenamento, ma da Formello filtra ottimismo in vista di Genoa - Lazio. Ai microfoni di Sky Sport il giornalista Dario Massara ha sottolineato l'importanza del difensore biancoceleste: "Se c'è un giocatore che alla Lazio non va tolto è Acerbi, è indispensabile. In altri ruoli Inzaghi trova sempre un'alternativa molto valida: se manca una mezzala c'è Parolo, se manca Lucas Leiva c'è Cataldi, se manca un attaccante uno tra Correa e Caicedo. Se dovesse mancare Acerbi secondo me Vavro e Bastos non sarebbero al suo livello".

