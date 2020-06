Meloni: "Roma merita un Sindaco all'altezza della città. Se mi candido? No!"

L'elezione per il Sindaco di Roma nel 2021 non è così lontana. La Raggi, nei giorni scorsi, ha sempre dribblato le domande circa una sua eventuale ricandidatura. Non ha fatto così invece Giorgia Meloni che ieri, durante L'Intervista di Maurizio Costanzo, ha dichiarato: "Io Sindaco di Roma? Non mi candido nei prossimi mesi. Però la Città Eterna è stata troppo abbandonata. Merita un sindaco che sia all’altezza della città. Gli ultimi non lo sono stati”. Tesi accolta anche dal conduttore che si è detto totalmente d'accordo con la leader di Fratelli d'Italia.