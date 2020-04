Mendieta sul passaggio dalla Lazio al Barça: "Non ci pensai neanche"

Gaizka Mendieta ha concesso un'intervista sul canale Instagram 'Barça Legends', in cui ha ripercorso la sua carriera e, in particolar modo, l'esperienza nel club blaugrana. L'ex giocatore, che sta trascorrendo la quarantena a Londra, ha svelato anche qualche dettaglio in più sul passaggio dalla Lazio al Barcellona: "La Lazio mi disse che avrebbe ascoltato le offerte e chiamò Van Gaal. Successe tutto molto rapidamente. Dopo un anno difficile in biancoceleste, quando mi chiamò il Barcellona, non ebbi neanche bisogno di pensarci".

Baronio: "Lazio meglio di Juve e Inter prima dello stop. Su Inzaghi..."

Lazio, Acerbi: "Io il talismano di Immobile, Zaniolo mi fa impazzire. Sul gol al derby..."

TORNA ALLA HOMEPAGE