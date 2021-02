Mertens e Politano regalano la vittoria al Napoli: Benevento sconfitto nel derby

Torna a vincere il Napoli di Gattuso che riscatta in parte la cocente eliminazione dall'Europa League contro il Granada. Allo stadio Maradona gli azzurri vincono il derby contro il Benevento di mister Pippo Inzaghi, non senza difficoltà. È Mertens, su assist di Ghoulam, ad aprire le marcature nel primo tempo; nella ripresa Politano firma il 2-0 servito da Insigne. Finale di gara che i padroni di casa chiudono in dieci per l'espulsione di Koulibaly per doppia ammonizione. Il Napoli grazie a questa vittoria sale a quota 43 punti in classifica, così come la Lazio, in attesa di recuperare la gara con la Juventus.