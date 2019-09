Meteo Roma / Diluvio sulla capitale, le previsioni per Lazio - Parma

L'area di bassa pressione prevista dalla scorsa settimana dal Meteo Roma ha effettivamente invaso i cieli della capitale portando con se nubi cariche di acqua. Sin dalla scorsa notte sono iniziate intense precipitazioni, anche a carattere temporalesco, che si protrarranno per l'intera giornata. Picchi orari di 15mm si avranno nel pomeriggio. La situazione non migliorerà in serata per la gara Lazio - Parma, con evidenti disagi per gli spostamenti che vi comunicheremo.

LAZIO, ORA TOCCA A IMMOBILE

LAZIO - PARMA, VINCERE PER RICONQUISTARE I TIFOSI

TORNA ALLA HOMEPAGE