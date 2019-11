Mihajlovic, Ospedale Sant'Orsola: "Soddisfacenti le condizioni del paziente"

Mihajlovic continua la sua battaglia. Le cure proseguono, l'ex Lazio non ha intenzione di cedere terreno. Ieri, infatti, è tornato a Casteldebole per far visita ai suoi ragazzi durante l'allenamento. Intanto, l'Ospedale Sant'Orsola ha diramato un comunicato: "Mihajlovic è stato dimesso dopo essere stato sottoposto a trapianto di midollo osseo da donatore non familiare lo scorso 29 ottobre. Le condizioni generali del paziente e gli esami ematologici sono soddisfacenti".

