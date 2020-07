Milan, Castillejo verso il forfait contro la Lazio. Non preoccupa Theo Hernandez

Dopo il pareggio in extremis agguantato ieri dal Milan contro la Spal la squadra di Pioli è nuovamente tornata ad allenarsi a Milanello in vista della gara di sabato contro la Lazio. A preoccupare sono soprattutto le condizioni di Samu Castillejo che ieri ha dovuto abbandonare il campo per infortunio. Il calciatore, come riporta Sky Sport, verrà sottoposto ad alcuni esami strumentali per capire l'entità del problema ma al 99% non sarà disponibile per la trasferta di Roma. Meno grave invece Theo Hernandez che ha subito una forte contusione alla tibia ma non sarebbe in dubbio per sabato.

