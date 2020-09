Milan, Duarte positivo al Coronavirus: domani la sfida di Europa League contro il Bodø/Glimt

Brutta tegola per Stefano Pioli prima della sfida di Europa League contro il Bodø/Glimt. Il Milan ha infatti rivelato la positività al Coronavirus del difensore Leo Duarte. Il brasiliano è stato subito posto in isolamento e il resto della squadra è risultato negativo ai test. Nuovi controlli verranno effettuati domani prima di scendere in campo per tutti gli altri giocatori.

IL COMUNICATO - "AC Milan comunica che il giocatore Léo Duarte è risultato positivo ad un tampone effettuato nella giornata di ieri ed è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi. Come previsto dai protocolli vigenti tutto il gruppo verrà nuovamente sottoposto a tampone prima della gara di domani sera contro il Bodø/Glimt e seguirà le misure preventive indicate dalle autorità sanitarie locali”.

