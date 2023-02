Milan, Ibra is back: "Sto bene. Sono ancora Dio, il numero 1. Ora torno e..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'ultima presenza di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan risale allo scorso 22 maggio, quando sul campo del Sassuolo i rossoneri vincevano lo Scudetto. Poi l'infortunio e l'operazione al ginocchio che lo hanno costretto a restare fuori dai campi fino a oggi. Ibra è pronto a tornare in campo e ad attenderlo non ci sarà un ambiente gioioso come quello che aveva lasciato, ma una squadra in grossa difficoltà che necessita della sua leadership. Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset il campione svedese si è mostrato pronto, carico e, come sempre, sicuro di sè:

"Sono ancora Dio, sono ancora il numero 1: adesso torno e cambia la musica. Ho tanta voglia, voglio fare tante cose, quello che ho perso in questi 7/8 mesi. Ho perso tempo. Squadra in crisi? Non sono preoccupato, sono momenti normali all'interno di un campionato. Ora dobbiamo parlare poco e dimostrare in campo il nostro valore. Sto bene, sto molto bene! Sono rientrato in gruppo e mi sento libero, libero in campo e fuori. Significa che sto bene. In questo periodo ho fatto di tutto per aiutare mister, staff e club da fuori. Leao? Deve restare concentrato e giocare a calcio. Tutto il resto si risolve, lui deve solo pensare a giocare. È diventato più forte rispetto a un anno fa, solo che quest’anno tutti sanno chi è Leao, l’anno scorso invece erano meno concentrati su di lui. De Keteleare ha grandi pressioni anche per il prezzo pagato, tutti hanno aspettative. È un talento, ha grande potenziale, deve solo trovare la giusta strada per crescere. Poi è in un’altra città, fuori casa e deve abituarsi. Ma quando arrivi al Milan tutti ti aiutano, ti accolgono al meglio, quando entri nel nostro spogliatoio ti senti a casa. Deve solo sbloccarsi, poi una volta che si sblocca parte tutto".