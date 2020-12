Milan, la ripresa in vista della Lazio: il report della seduta

La Lazio in mattinata ha svolto la seduta di scarico dopo la vittoria sul Napoli e la stessa cosa ha fatto il Milan. Il comunicato sul sito ufficiale del club rossonero: "Rossoneri al lavoro anche questa mattina a Milanello dopo la vittoria ottenuta ai danni del Sassuolo. Squadra all'opera per preparare la prossima gara di campionato, in programma mercoledì 23 dicembre alle 20.45, quando a San Siro arriverà la Lazio". Il report della seduta: "Inizio in palestra per tutti: seduta defaticante per gli undici titolari del Mapei Stadium, invece dopo aver effettuato l'attivazione muscolare all'interno della struttura il resto della rosa è uscito sul campo, dove inizialmente ha completato il riscaldamento tramite una serie di torelli a tema. Poi, spazio a una serie di esercitazioni tecniche abbinate a lavoro atletico, a seguire possesso palla e consueta partitella su campo ridotto che ha concluso la sessione odierna. Per martedì, a Milanello, sono previste la rifinitura al mattino e, alle 14.30, la conferenza stampa di Mister Pioli".

LAZIO, LA RIPRESA A FORMELLO DOPO IL NAPOLI

MILAN - LAZIO, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

