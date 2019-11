Milan - Lazio, le statistiche del match: Parolo goleador contro i rossoneri

Milan - Lazio è un crocevia importante per i biancocelesti. A San Siro la squadra di Inzaghi ha l'occasione di dare continuità alle vittorie cin Fiorentina e Torino e strappare punti preziosi per la corsa alla Champions League. Inoltre c'è l'occasione di infrangere un tabù che dura da 30 anni. Questo e altre curiosità nelle statistiche del match.

I precedenti in campionato a San Siro sono 76, 9 vittorie della Lazio, 44 del Milan e 23 pareggi.

L’ultimo successo della Lazio risale al 1989, quando fu decisivo un autogol di Maldini, da allora 17 successi del Milan e 11 pareggi.

Nella passata stagione il Milan si è imposto per 1-0 con gol di Kessié su rigore.

All’andata della scorsa stagione pareggio per 1-1, con vantaggio rossonero sempre di Kessié e pareggio allo scadere di Correa.

Le due squadre si sono affrontate anche nella scorsa semifinale di Coppa Italia: all'andata all'Olimpico 0-0, nel ritorno la Lazio ha sbancato San Siro grazie a Correa, qualificandosi per la finale, poi vinta contro l'Atalanta.

Sono 20 i confronti diretti tra Milan e Lazio in Coppa Italia.

Il bilancio è in parità: 8 vittorie a testa e 4 pareggi.

Dodici di queste sfide si sono giocate all'ombra della Madonnina con il Milan in vantaggio per 6 a 5 e l’aggiunta di 2 pari.

Ottavo faccia a faccia tra Inzaghi e Pioli, che si sono conosciuti ai tempi della permanenza nella Capitale di Pioli. Inzaghi ha sostituito proprio l'attuale tecnico del Milan sulla panchina della Lazio dopo il derby perso nell’aprile 2016.

Settima da ex per Stefano Pioli dopo che ha guidato la Lazio dall’estate 2014 fino all’aprile 2016. In totale l’emiliano ha affrontato i biancocelesti 14 volte, mettendo insieme 2 successi, 4 pari e 8 ko.

Inzaghi è in vantaggio su Pioli per 4 vittorie a 1, alle quali si devono aggiungere 2 pareggi. Simone si è imposto lo scorso anno in Lazio - Fiorentina (1-0, Immobile), nella sfida di ritorno (3-4, tripletta di Veretout, doppietta di Luis Alberto, Caceres, Felipe Anderson) e nel quarto di Coppa Italia (1-0, Lulic) della stagione 2017-18 e in quello della stagione precedente (1-2, Felipe Anderson, Biglia, Brozovic) quando Stefano sedeva sulla panchina dell’Inter.

L’unico successo del parmense è relativo alla parentesi nerazzurra, nella gara del 21 dicembre 2016 (3-0, Banega e doppietta di Icardi).

Il goleador della Lazio contro il Milan è Marco Parolo. Sono 5 le reti messe a segno alla squadra lombarda.

A quota 4 c’è Ciro Immobile che nella partita d’andata della scorsa stagione fece impazzire la difesa rossonera siglando una tripletta.

A quota 2 c'è Correa (il secondo in Coppa Italia), a 1 ci sono Luis Alberto e Marusic.

Sul fronte Milan Franck Kessié ha segnato una doppietta alla Lazio nella prima giornata del campionato 2016-17 con la maglia dell’Atalanta e il gol nei match della scorsa stagione.

Suso, Borini e Bonaventura hanno punito la Lazio in un’occasione.

Terza stagione da avversario per Lucas Biglia, che ha giocato 4 anni nella Lazio, e che a sua volta aveva realizzato 2 reti (entrambe su rigore) proprio al Milan.

