Milan, Pioli: "Lazio con grande qualità, ma abbiamo meritato la vittoria. Sulla Juventus..."

Brutta sconfitta per la Lazio che, dopo aver vinto contro Fiorentina e Torino, viene fermata dal Milan. La squadra di Inzaghi, in piena emergenza in attacco, ha chiuso la partita sotto di tre gol, siglati da Calhanoglu, Ibrahimovic e Rebic. A qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Calvarese, Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN: "La squadra ha giocato bene, meritando la vittoria. Stiamo già pensando alla Juventus. Conosciamo la nostra posizione in classifica e il valore degli avversari, vogliamo provarci. Abbiamo incontrato una Lazio con grandissima qualità, abbiamo mantenuto lucidità e fatte le scelte giuste, soprattutto in possesso palla. Sicuramente una grande prova, ma c’è poco tempo, io sto già pensando alle scelte da fare per martedì. Ibrahimovic? Ci ha fatto crescere, per mentalità, personalità. Sta facendo la differenza. È un piacere vederlo lavorare e condividere ogni situazione. Dobbiamo stringere e portare a casa più punti possibili per cercare di chiudere bene il nostro campionato".

LE DIFFICOLTÀ DELL'AMBIENTE - "Dal di fuori si può pensare a un ambiente diverso rispetto a quello in cui vivo. Alleno un gruppo di giocatori molto responsabili, consapevoli dell’importanza della maglia che indossano. Non so cosa succederà nel futuro, ma stiamo lavorando bene. Siamo tutti concentrati, crediamo di meritare una classifica migliore e vogliamo portare il Milan perlomeno in Europa League. È uno dei club più prestigiosi del mondo, sono sicuro che i ragazzi daranno il 110%. Abbiamo le prossime partite molto difficili, non è il momento di esultare né di essere tristi, le somme si tireranno alla fine. Juventus? Conosciamo le loro qualità, sono cresciuti molto nelle ultime gare, ci aspettano difficoltà ma ce la vogliamo giocare alla pari".

REBIC E IBRA - "Rebic aveva bisogno soprattutto a livello mentale di rifiatare. Credo che possa giocare anche insieme a Ibrahimovic. Vediamo l’affaticamento muscolare di Calhanoglu. Ho tante possibilità, ci faremo trovare pronti".

In conferenza stampa Stefano Pioli ha risposto a una domanda sulla prossima partita contro la Juventus: "Noi vogliamo essere arbitri del nostro destino, del nostro cammino. Chi arriva arriva vogliamo mostrare le nostre qualità. C'è necessità di recuperare tutte le energie possibili in vista della Juventus. Calhanoglu ha avuto un affaticamento muscolare, non so se sarà disponibile per la partita di martedì, spero di sì perché è un giocatore importante per noi".

Milan, Calhanoglu: "Lazio squadra forte. Noi con forza e cuore, non molliamo mai"

Lazio - Milan, Inzaghi: "Sconfitta che pesa, ma non vogliamo mollare"

TORNA ALLA HOMEPAGE