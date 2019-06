Mondiale U20, Italia in semifinale: martedì se la vedrà con l'Ucraina

Una grande Italia batte 4-2 il Mali e si assicura la semifinale contro l’Ucraina. La partita inizia benissimo per gli azzurri, che vanno in vantaggio nel punteggio al 12’ grazie all’autogol di Koné e negli uomini al 21’ per l’espulsione di Diakite. Gli africani però non demordono e anche in inferiorità numerica appaiono a tratti imprendibili: al 38’ grande combinazione tra Koné e Koita e gol del pareggio. Koita è scatenato e la difesa italiana fa una fatica terribile a contenerlo. Nella ripresa la squadra di Nicolato prende campo e al 60’ Pinamonti regala il nuovo vantaggio con un tiro da posizione molto angolata. Al 79’ nuovo pareggio del Mali con Camara, il secondo nonostante i quasi 60 minuti in dieci uomini. Tra l’83’ e l’84’ Pinamonti e Frattesi sistemano la pratica: il primo su rigore, il secondo con un colpo di testa a pallonetto. L’ultima emozione è il rigore parato da Plizzari a Koita al 94’ (il terzo neutralizzato dall’Italia durante il torneo).

