Mondiali 2022, Pandev: "Macedonia più forte degli ultimi 30 anni, se la giocherà contro l'Italia"

Mancano poco meno di due mesi all'importantissima sfida che attende l'Italia che dovrà sfidare la Macedonia del Nord nel primo match valido per la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio in Qatar. In merito, ai microfoni di Rai Sport, è intervenuto l'ex nazionale Goran Pandev: "Dobbiamo crederci perché il calcio è bello per questo, non abbiamo niente da perdere. Io ho deciso prima dell'Europeo di chiudere la mia carriera in Nazionale, per me raggiungere un Europeo per la prima volta alla fine della carriera era il sogno da bambino. Io in maglia azzurra? Per me l'Italia è la seconda casa, i miei figli sono nati qui ma la maglia che mi è sempre rimasta del cuore è quella della Macedonia. I tifosi non vedono l'ora che si giochi questa partita, la gente ci crede perché sanno cosa possono dare questi ragazzi. Questa è la Macedonia più forte degli ultimi 30 anni".