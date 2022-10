Mondiali di Paracadutismo, per la Lazio presenti tre tesserati: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa sera, con la cerimonia di premiazione, si concluderanno i Mondiali di Paracadutismo 2022. Presenti tre tesserati della Lazio. Christian Bonaldo nel Canoy Piloting si è classificato nelle quattro discipline: 50° Accuray, 42° Distance, 60° Speed, 27° Freestyle, 53° nella classifica Overall. Massimo Caramel e Carmine Della Corte nella Speed Skydiving, rispettivamente 8° e 22° nella Classifica open. Caramen, in particolare, ha battuto per otto volte il suo Record Mondiale Junior dello scorso anno a Tanay, in Siberia. Nel suo lancio migliore della competizione, ha raggiunto la velocità di 508,08 km/h, aggiudicandosi anche il Record Italiano di Speed e di fatto è entrato nel club Mondiale degli Over 500.

TORNA ALLA HOMEPAGE