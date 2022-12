Mondiali Qatar | Ronaldo e il gesto contro il Portogallo: cosa è successo

TUTTOmercatoWEB.com

Serata di festeggiamenti in casa del Portogallo, dopo la vittoria schiacciante contro la Svizzera valida per gli ottavi del Mondiale. I lusitani hanno battuto i rivali 6 a 1, al triplice fischio è scoppiata la festa che però non ha visto la partecipazione di tutti. C’è qualcuno che si è estraniato, rendendosi nuovamente protagonista: Cristiano Ronaldo. Il portoghese non si è lasciato travolgere dall'entusiasmo e, terminato il match, visibilmente stizzito e insoddisfatto è scappato negli spogliatoi. Cosa lo ha portato a reagire così? È stato escluso per lasciare spazio a Goncalo Ramos, l’attaccante che ha contribuito alla conquista della vittoria con una tripletta. Lui vero protagonista della sfida.

