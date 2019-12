Montesano: "Rivedo dei lampi della Lazio del '74. Inzaghi come Maestrelli"

È il paragone più semplice, banale, immediato. La prima Lazio alla quale si fa riferimento quando quella attuale vola, è sempre la Banda del '74. Squadra mitica alle dipendenza di Tommaso Maestrelli, uno dei tecnici più amati della storia biancoceleste. Enrico Montesano, intervenuto a Radiosei, ne ha parlato così: “Se Inzaghi assomiglia Maestrelli? Sì, con le dovute differenze. D'epoca e d'età, perché Simone è più giovane di quanto lo era Tommaso. Il calcio era diverso, più lento. Non c'erano le sgroppate dei Lazzari e Lulic. Però sì, ci sono degli accostamenti con la Lazio del '74. Milinkovic mi ricorda Re Cecconi, Luis Alberto i lanci di Frustalupi, Correa il dribbling di D'Amico. Inzaghi è una persona sensibile ed educata come lo era Maestrelli, direi armoniosa. Una grandezza d'animo e gentilezza che Tommaso aveva e che per fortuna possiede anche Simone. Si vede che tutti, ai calciatori ai magazzinieri si trovano bene con lui. Ma questo non significa che non abbia autorità".

LAZIO, LE PAROLE DI LUIS ALBERTO

CALCIOMERCATO LAZIO, JALLOW VERSO ROMA?

TORNA ALLA HOMEPAGE