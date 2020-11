Morte Gigi Proietti, il ricordo di Enrico Brignano: "Un privilegio starti vicino"

Ci ha lasciati all'improvviso, nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Gigi Proietti non c'è più, se n'è andato un simbolo di Roma e uno degli attori italiani più rappresentativi della storia italiana. Non ci resta che omaggiarlo e ricordarlo, del resto solo Mandrake poteva nascere e morire nello stesso giorno. Anche l'amico e collega Enrico Brignano ha deciso di ricordarlo con un messaggio strappalacrime comparso su Instagram: "Ti guardavo...ti spiavo dietro a una quinta mentre recitavi per carpirti ogni segreto, ma il talento non ha segreti, è talento e basta. E tu ne hai a secchi. Ho sempre cercato nei tuoi occhi l’approvazione: ero l’alunno davanti al maestro, quando c’eri tu tra il pubblico, anche dopo 30 anni di palcoscenico. E se faccio quel che faccio, è soprattutto grazie a te. Sento un gran dolore dentro, ma so che è stato un privilegio starti vicino e devo farmelo bastare come consolazione. Grazie di tutto, Gigi. Sempre e per sempre".

