MOVIOLA | Atalanta - Lazio, Chiffi strappa la sufficienza: ma un episodio…

Direzione non perfetta ma comunque sufficiente per Daniele Chiffi, al match numero 11 diretto con la Lazio. Il bilancio dei biancocelesti con il fischietto della sezione di Padova si aggiorna così a 8 vittorie e 3 sconfitte. Perplime, in particolar modo, un episodio nella ripresa valutato al contrario stando a quanto poi rivelato dalle immagini. A seguire, tutti gli episodi disciplinari più rilevanti del match.

PRIMO TEMPO

3' - Non convince la scelta di Chiffi che, pur vedendo la spinta di Lookman su Gila in area biancoceleste su cross di Bellanova, lascia correre concedendo il vantaggio alla Lazio, nonostante una situazione di rischio.

11' - Zappacosta stende Lazzari partito in contropiede centralmente, Chiffi giudica l'azione non promettente e si limita a concedere solo il fallo per i biancocelesti: valutazione forse al limite, poteva starci anche il giallo.

21’ - Pressione sospetta di Ederson sul pallone giocato corto da Mandas su Rovella, che manda poi il pallone in angolo: proteste del centrocampista biancoceleste che in effetti subisce fallo, come si evince dal replay.

39’ - Ammonito Rovella, prima sanzione disciplinare della gara: intransigente Chiffi che punisce il laziale nonostante abbia ritirato la gamba prima di travolgere De Roon (e dopo aver comunque colpito prima il pallone in scivolata per servire un compagno).

45’ - 3 minuti di recupero.

SECONDO TEMPO

54’ - Nessun dubbio sul gol del vantaggio della Lazio: regolare la posizione di Dele-Bashiru, autore dell’assist per Isaksen, sul lancio in profondità di Mandas. Proteste dei bergamaschi anche per una presunta trattenuta tra Hein e lo stesso centrocampista nigeriano, che però sembra totalmente inesistente.

56’ - Ripartenza di Lazzari fermato fallosamente da Ederson: manca un cartellino per il brasiliano, proteste dei biancocelesti e di Baroni a bordo campo.

64’ - Totalmente errata la valutazione di Chiffi: è De Roon a colpire Dele-Bashiru con un pestone quasi al vertice dell’area dell’Atalanta, e non viceversa come ravvisato dallo stesso direttore di gara.

77’ - Sgasata di Isaksen, Kolacinac lo ferma con le cattive: giallo inevitabile, il primo per gli orobici.

87’ - Irruento Lazzari su Zappacosta, punizione Atalanta e giallo anche per l’esterno biancoceleste.

90’ - Concessi 5 minuti di extra-time.

Pubblicato il 06/04