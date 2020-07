MOVIOLA - Juventus - Lazio, direzione parsimoniosa di Orsato

Si conclude con una sconfitta la gara numero 38 diretta da Daniele Orsato con la Lazio. Il bilancio con il fischietto di Schio si aggiorna così a 14 vittorie, 15 pareggi e 9 ko. Ritmi non altissimi e gara sostanzialmente corretta. Molto fiscale Orsato nel sanzionare il minimo contatto, pur dosando con parsimonia i cartellini. Concessi due cooling break, uno per tempo. A seguire, ecco gli episodi disciplinari salienti del match:

PRIMO TEMPO

2' - Decisa ma non violenta la scivolata di D. Anderson su Cuadrado: punizione indolore concessa alla Juventus.

27' - Intervento da tergo di Rabiot ai danni di Lazzari che puntava l'area avversaria: contatto netto che Orsato non ravvede.

36' - Fallo evidente di D. Anderson che frana su Bentancur dopo essersi allungato il pallone: ammonizione inevitabile, la prima della gara.

45' - Concessi 3 minuti di recupero.

45' +2 - Toccato duro Immobile in un contrasto aereo con Rabiot che alza un po' il gomito: il biancoceleste resta dolorante per qualche secondo, Orsato concede punizione senza provvedimenti.

SECONDO TEMPO

49' - Episodio Var in avvio di ripresa: tiro di Ronaldo impattato tra spalla e braccio da Bastos. Orsato segnala punizione ma chiamato all'on field review torna sui suoi passi e decreta il penalty.

55' - Non c'è fuorigioco sul tap-in vincente di Ronaldo su assist ravvicinato di Dybala per il 2-0 della Juventus.

59' - Ammonito Alex Sandro per una scivolata in netto ritardo su Lazzari: primo giallo anche in casa Juve.

80' - Giallo anche per Bentancur che entra ruvido e fuori tempo su Milinkovic.

81' - Contatto netto in area di Bonucci su Immobile che lo anticipa: rigore netto sanzionato da Orsato senza l'ausilio del Var.

87 - Ammonito Danilo che tampona letteralmente Immobile in netto ritardo.