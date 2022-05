Muriqi intimorisce il Granada, il tecnico: “Ovviamente ci condiziona”

TUTTOmercatoWEB.com

Con la maglia del Maiorca, Vedat Muriqi si sta togliendo grosse soddisfazioni. Ha trovato lo spazio che tanto desiderava, per lui si può dire sia stata una rinascita dopo gli anni bui alla Lazio. L’attaccante ha conquistato la stima e l’affetto sia dei tifosi sia dei compagni, guadagnandosi anche il giusto rispetto da parte degli avversari che non negano di temerlo. A confermare quanto detto, le parole del tecnico del Granada Aitor Karanka che alla vigilia del match contro il Maiorca, in conferenza stampa, non ha esitato a mostrarsi preoccupato quando i cronisti gli hanno chiesto del kosovaro. Queste le sue esclamazioni: “Condiziona, ovviamente”. Ha poi proseguito: “Veniamo da due partite contro squadre di possesso palla e lo stile del Maiorca è diverso. Il miglioramento dell'organizzazione e quella confidenza con la palla saranno fondamentali".

