Lazio, l’Olimpico freme insieme a Sarri: c’è l’Europa da agguantare

© foto di Insidefoto/Image Sport

RASSEGNA STAMPA – Dopo la protesta contro il Milan e l’esodo al Picco, per la gara con lo Spezia, i tifosi biancocelesti ripopoleranno l’Olimpico per la sfida con la Sampdoria. L’invito della Curva Nord sta avendo l’effetto dovuto e si spera che nella giornata di oggi si possa raggiungere quota 30.000 tagliandi venduti, considerando che i biglietti si possono acquistare fino all’inizio del match. La Lazio, adesso più che mai ha bisogno della spinta e, soprattutto, del supporto della sua gente. Tutti uniti per un unico obiettivo: l’Europa. Lo ha ribadito anche Sarri, il fattore pubblico è determinante soprattutto in alcune gare, delicate, come saranno le ultime. La Lazio dovrà scendere in campo con la giusta dose di cattiveria per poter portare a casa quei punti preziosi che la separano dalla meta. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l’ultima vittoria in casa risale agli inizi di aprile contro il Sassuolo. Poi il pareggio col Torino e infine la sconfitta con i rossoneri. Le aquile non sono state abbastanza incisive in casa, nelle ultime gare, quanto lo sono state in trasferta. Devono riprendere in mano la situazione e tornare ad esserlo nel “loro” stadio.

