Muslera, l'operazione è riuscita: "Ringrazio tutti per il sostegno" - FOTO

Compleanno particolare per l'ex Lazio Fernando Muslera. In seguito alla frattura della tibia e del perone nella partita contro il Rizespor, il portiere del Galatasaray è stato sottoposto a un intrervento chirurgico che fortunatamente è andato molto bene. Nessuna festa per Nando, ma sicuramente il morale è più alto rispetto alle ultime ore, come scrive lui stesso su Instagram: "Ringrazio tutti per il grande amore che mi hanno dimostrato in questo momento difficile. Per me è davvero un onore ricevere messaggi da molte persone che conosco (e altre che non conosco), che mi hanno dato la forza per affrontare l'operazione e godermi il mio compleanno. Ringrazio mia moglie e i miei bellissimi figli per essere sempre al mio fianco, i miei genitori e le mie sorelle che non possono essere qui, i miei suoceri, la famiglia, gli amici, i giornalisti, gli allenatori, i colleghi e sicuramente qualcuno che dimentico (e mi scuso). Ringraziamento a parte per il dottor Yenerince e tutto il suo team per l'ottimo lavoro svolto. Al Galatasaray per il supporto incondizionato, il presidente, mister Terim e i miei compagni. Semplicemente grazie!".

LAZIO, IL PUNTO DI PAROLO SULLA SFIDA ALL'ATALANTA

QUARANTENA, LE PAROLE DEL PRESIDENTE GRAVINA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO