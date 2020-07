Muzzi: "La Lazio la squadra che ho amato da bambino e per cui tifo ancora oggi"

Roberto Muzzi, ex attaccante cresciuto nelle giovanili della Roma ma dal 2003 al 2005 con la maglia della Lazio, ha parlato della sua fede biancoceleste nell'intervista riportata da Gazzetta Regionale: "La Lazio è stata la squadra che ho amato sin da bambino e per la quale faccio il tifo tutt’ora, la fede va oltre il calcio, che è sempre una passione, poi diventata di fatto un lavoro. È anche vero, però, che calcisticamente devo tutto a Roma e Cagliari, le due squadre che mi hanno permesso di migliorare e crescere. Sinceramente non ho mai avuto problemi con i tifosi romanisti, si sapeva che io fossi laziale ma quando in campo dai il 100% nessuno ti può rimproverare nulla. Se sono diventato un calciatore di Serie A lo devo soprattutto alla Roma".

Lazio, Calisti: "Condizione fisica precaria. Scudetto? Mai dire mai"

Lazio, Rocchi: "Allenare l'Under 18 per me un grande arricchimento"

TORNA ALLA HOMEPAGE