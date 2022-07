Napoli, ecco l'erede di Mertens: pronti 30 milioni per il nuovo Ciro

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Il Napoli è pronto a dare l'assalto a Giacomo Raspadori, con un'offerta da 30 milioni di euro sul piatto. Il Sassuolo però non avrebbe, almeno per il momento, intenzione di accettare la corte del club azzurro. Così come spiega SportMediaset, dopo la cessione di Scamacca i neroverdi non vogliono privarsi di un altro dei gioielli in attacco. Il giocatore avrebbe già dato il parere positivo al trasferimento.