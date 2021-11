Napoli, la carica di Koulibaly: "Contro la Lazio daremo il 300%"

Archiviato l'impegno europeo contro la Lokomotiv Mosca, la Lazio ha davanti a sé la sfida di Serie A contro il Napoli. La squadra di Sarri affronterà dunque la formazione guidata da Spalletti, reduce dal primo KO in campionato con l'Inter. In attesa di scendere in campo al Diego Armando Maradona, Kalidou Koulibaly ha voluto esprimere la sua carica a squadra ed ambiente. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta alcune sue parole: "Lavoriamo di squadra. Mettiamo a posto la difesa: prendere 5 gol in 2 partite mi fa arrabbiare. Avrei voluto festeggiare diversamente le 300 presenze con il Napoli, da domenica daremo il 300%, Napoli è nel mio cuore".

