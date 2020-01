Napoli - Lazio, al San Paolo tornano i biancocelesti: 450 nel settore ospiti - FT

Proprio in questi minuti si sta svolgendo allo stadio San Paolo la sfida di Coppa Italia tra la Lazio ed il Napoli. A distanza di due anni dall’ultima volta, sono stati messi a disposizione dei tifosi biancocelesti duemila biglietti, ma ne sono stati acquistati circa quattrocentocinquanta. Il numero può essere considerato comunque buono, anche per il fatto che la partita si sta giocando in un giorno feriale. I capitolini arrivati in terra campana cercheranno di spingere la squadra alla vittoria per replicare nella competizione nazionale, magari, quanto sta facendo in campionato.

Napoli - Lazio, Tare: "Attenzione ai complimenti, possono essere controproducenti"

DIRETTA - Napoli - Lazio 1-0: Immobile scivola e spreca il rigore

TORNA ALLA HOMEPAGE