Napoli - Lazio, Tare: "Attenzione ai complimenti, possono essere controproducenti"

E' tutto pronto per la sfida tra Napoli e Lazio al San Paolo. Tra pochissimo le squadre scenderanno in campo per giocarsi un posto nelle semifinali di Coppa Italia. Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il direttore sportivo dei biancocelesti, Igli Tare: "Dobbiamo essere ogni giorno più vogliosi e più determinati. I complimenti fanno piacere ma possono essere controproducenti, quindi attenzione fino alla fine. Dobbiamo continuare a fare quanto fatto finora, con più determinazione perché le partite diventano sempre più difficili e gli avversari più vogliosi di far bene contro di noi, perciò dovremo essere bravi a portare a casa un risultato importante anche stasera".

